Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-17, 27-25 ve 25-21'lik setlerle kazanan milliler, gruba galibiyetle başladı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Priştine, voleybol, Spor, Haberler

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