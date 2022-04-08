Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-17, 27-25 ve 25-21'lik setlerle kazanan milliler, gruba galibiyetle başladı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor