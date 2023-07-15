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Voleybol: 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

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Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Arnavutluk'ta düzenlenen 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Başkent Tiran'da gerçekleşen organizasyonda milli takım üçüncülük maçında Romanya'yla karşılaştı.

Rakibini 25-17, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Romanya Tiran Spor Haberler

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