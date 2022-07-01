Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde karşılaştığı Moldova'yı 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi.

Bu sonuçla namağlup finale yükselen milli takımın rakibi, Sırbistan-Bulgaristan karşılaşmasının galibi olacak.

Final mücadelesi yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title