Voleybol: 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti. Voleybol 18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Moldova'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde karşılaştığı Moldova'yı 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla namağlup finale yükselen milli takımın rakibi, Sırbistan-Bulgaristan karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi yarın TSİ 21.00'de başlayacak. AA / Fatih Çakmak - Spor Spor Haberler

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