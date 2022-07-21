Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Macaristan'ı 25-17, 20-25, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. galibiyetini alarak ikinci oldu. Bu sonuçla milli takım yarı finale çıktı. 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde 23 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da Sırbistan'la karşılaşacak. AA / Erkan Tiryaki - Spor Macaristan Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.