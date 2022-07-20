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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi.

Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, Polonya'yla karşılaştı.

Setleri 25-14, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla kazanan milli takım, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 3. galibiyetini elde etti.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, beşinci maçında yarın TSİ 19.30'da Macaristan'la karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Türkiye Polonya Spor Haberler

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