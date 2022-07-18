Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
AA - Erkan Tiryaki - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, bu yenilgiyle grupta ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmayı Slovenya, 25-16, 25-22, 25-20'lik setlerle galip ayrıldı.
Milli takım gruptaki dördüncü maçında 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da Polonya'yla karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor