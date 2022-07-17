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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

AA - Emre Doğan - Spor
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, İtalya ile karşı karşıya geldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, müsabakadan 27-25, 25-20, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı. Türkiye, bu sonuçla şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Milliler, turnuvadaki üçüncü maçını yarın Slovenya ile yapacak.

AA / Emre Doğan - Spor

voleybol Türkiye İtalya Spor Haberler

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