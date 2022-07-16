Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti. Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler, ikinci gruptaki ilk maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, müsabakadan 23-25, 25-12, 25-13, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip ayrıldı. Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın İtalya ile yapacak. AA / Emre Doğan - Spor Finlandiya voleybol Türkiye Spor Haberler

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