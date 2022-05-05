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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın ev sahipliğinde 16-24 Temmuz tarihlerinde Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek takımların grupları çekilen kura ile belirlendi.

Milliler, kura çekimi sonucunda 2. grupta İtalya, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Finlandiya ile eşleşti.

Organizasyonda 1. grupta ise ev sahibi Çekya, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve Hırvatistan yer aldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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