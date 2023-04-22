Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ikinci maçında Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ikinci maçında Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Finlandiya'yı 26-24, 21-25, 26-28, 25-13 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yendi.

Elemelerdeki iki maçını da kazanan milli takım, üçüncü ve son müsabakasında yarın ev sahibi Portekiz'le karşılaşacak.

Milliler, grubu ilk iki sırada tamamlaması veya elemelerde en iyi grup üçüncüsü olması halinde, Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.