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Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Spor Haberleri

Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ilk maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Portekiz'de düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt ilk maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Macaristan'ı 23-25, 25-16, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Milliler, ev sahibi Portekiz'in de yer aldığı grubu ilk iki sırada tamamlaması veya elemelerde en iyi grup üçüncüsü olması halinde, Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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