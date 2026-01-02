Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı yarın başlayacak. 14. haftanın maç programı açıklandı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.
Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları yarın yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)
18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)
18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)