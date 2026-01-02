Haberler

Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı yarın başlayacak. 14. haftanın maç programı açıklandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ikinci yarısı başlıyor.

Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 14. haftanın müsabakaları yarın yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)

14.00 İlbank-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Göztepe (Cengiz Göllü)

18.00 VakıfBank-Zeren Spor (VakıfBank)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme