Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Atatürk Voleybol Salonu'nda Göztepe'yi 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Necmi Avcı, Gani Arslan

Göztepe: Nazlı Eda Kafkas, Scuka, Haneline, Atkinson, Ceren Kapucu, Emine Arıcı (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, İlayda Uçak, Sude Hacımustafaoğlu, Nur Sevil Gökbudak)

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwars)

Setler: 16-25, 25-15, 25-27, 21-25

Süre: 124 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
