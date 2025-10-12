Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Nilüfer Belediyespor Eker, Atatürk Voleybol Salonu'nda Göztepe'yi 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Necmi Avcı, Gani Arslan
Göztepe: Nazlı Eda Kafkas, Scuka, Haneline, Atkinson, Ceren Kapucu, Emine Arıcı (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, İlayda Uçak, Sude Hacımustafaoğlu, Nur Sevil Gökbudak)
Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwars)
Setler: 16-25, 25-15, 25-27, 21-25
Süre: 124 dakika
