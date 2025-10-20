Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. Hafta Müsabakaları Başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri yarın başlıyor. Maç programı ise belli oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
18.30 Galatasaray Daikin-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol )
22 Ekim Çarşamba:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
17.00 Göztepe-Aras Spor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.30 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel Voleybol)
18.00 Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor (Beşiktaş Gain)
19.30 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
19.30 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor