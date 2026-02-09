Haberler

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Maç programı belli oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Maç programı şöyle:

15.00 İlbank-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray)

18.00 Göztepe-VakıfBank (TVF Atatürk)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Beşiktaş Gain)

19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Tırın içinden 30 kişinin cesedini çıkardılar
Super Bowl finaline damga vuran görüntü

Milyonların izlediği organizasyonun önüne geçen görüntü
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! Ay bitmeden şampiyon olabilirler
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Telefon kavgası facia ile bitti! Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Dayı dehşet saçtı! Bir telefon konuşması 3 kişiyi hastanelik etti