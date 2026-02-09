Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Maç programı belli oldu.
Maç programı şöyle:
15.00 İlbank-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray)
18.00 Göztepe-VakıfBank (TVF Atatürk)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)
19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Beşiktaş Gain)
19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor