Vodafone Park'ta 23 Nisan coşkusu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vodafone Park'ta özel bir etkinliğe imza attı. Halk oyunları, Dünya halk danslarından örnekler, şarkılar ve şiirlerin okunduğu tören, 340 öğrenci ve 1500 velinin katılımıyla gerçekleşti.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene; Başkan Ahmet Nur Çebi, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, BJK-KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-KABATAŞ VAKFI Anaokulu Müdürü Berna Balbay, BJK-KABATAŞ VAKFI İlkokul Müdürü Emre Sakarya, BJK-KABATAŞ VAKFI Ortaokul Müdürü Müzeyyen Yaman, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal ile Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden; Ardıl Kızılboğa, Ayaz Kızılboğa, Veysi Dere, Halit Çiftçi, Cudi Tosun, Latif Çiftçi, Zana Tosun, Emine Tosun, Lavin Gökmen, Arin Tosun, Feride Çiftçi ve Hamza Çiftçi katıldı.

Tören, yıldızlar sınıfının 'Geleceğin Yıldızları' gösterisiyle başladı. Ardından BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları Anaokulu gökyüzü sınıfından halk oyunları gösterisi, 1-B sınıfından 'zeybek' oyunu, Anaokulu hazırlık B sınıfı jimnastik gösterisi, 1-C ve 1-D sınıfından 'çiçeklerin valsi' gösterisi, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden 'Diyarbakır halayı ve Diyarbakır türküsü' gösterisi, Anaokulu hazırlık A sınıfı 'teke yöresi' oyunu, BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' oratoryosu ile birinci sınıfların gerçekleştirdiği 'Dünya Çocukları Dansları' gösterileri gerçekleştirildi.

Çebi: "Vicdanlı insanlar olmalarını istiyoruz"

Törende bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi sonrası düzenlenen bu eşsiz gösteriyi hazırlayan BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları yönetimini kutladığını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Biz Beşiktaş olarak insanlara, çocuklarımıza bir şeyleri söylüyoruz, Birbirinizi sevin, sayın. Tabiatı, hayatı sevin. Kadın ve erkeğin eşit olduğu ve birbirlerine saygı duyduğu bir Türkiye'de yaşamalarını istiyoruz. Rakip takım ve taraftarlarına saygı göstermelerini istiyoruz. Vicdanlı insanlar olmalarını istiyoruz. Biz Beşiktaş'ta bunları öğretiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

BJK-KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Biz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınladık. Çocuklarınızın hayallerine inanın dedik. Biz 7 yaşında Selanik'te yetim kalmış o çocuğun idealine ve çağdaş ülkesine inandığımız için eğitime önem veriyoruz. Siz veliler de çocukların emeklerine inanın istiyoruz. Galiba onlar konuşmaların en güzelini sahnede yaptılar. Bu emeği ortaya çıkaran öğretmenlerimize ve müdürlerimize teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor