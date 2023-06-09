Viven Bornova FK, Semavi Özgür'ü sportif direktör olarak atadı

TFF 3. Lig'in yeni takımlarından Viven Bornova FK, takımı 3. Lig'e çıkaran teknik direktör Semavi Özgür'ü sportif direktör olarak atadı. Yapılan açıklamada, kurumsal yapılanmaya yönelik atamaların da yapıldığı belirtildi.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Viven Bornova FK, takımı 3. Lig'e çıkaran teknik direktör Semavi Özgür'le sportif direktör olarak anlaştı.

Viven Bornova FK'den yapılan açıklamada, yeni yapılanma doğrultusunda sportif direktörlüğe Semavi Özgür'ün, kurumsal iletişim direktörlüğüne Tuğkan Ülken'in, mali işler direktörlüğüne de Gül Karasu'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Viven Bornova FK Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ertaş, kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sezon öncesinde son derece yoğun çalıştıklarını kaydeden Ertaş, önemli transfer hamlelerinin olacağını ayrıca yapılaşmaya yönelik planlamaların da süreceğini aktardı.

Viven Bornova FK ailesine yeniden katıldığı için mutlu olduğunu vurgulayan Semavi Özgür ise "27 yıllık hasreti sona erdirerek Bornova'ya sevinç yaşattık. Bu sezon da önemli hamleler yaparak İzmir'i 3.Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.