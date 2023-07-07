Viven Bornova FK, 12 oyuncusuyla yeniden anlaştı

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Viven Bornova FK, geçen sezon da forma giyen 12 oyuncusuyla anlaşma sağladı. Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa, Abdülkadir Taşdemir ve Egemen Baysal takımda kalmaya devam edecek.