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Vitraspor U15 Gençler Ligi şampiyonu

Vitraspor U15 Gençler Ligi şampiyonu

Spor Haberleri

Bilecik U15 Gençler Ligi'nde şampiyonluk kupası Vitraspor'a verildi. Final maçında rakibini 4-0 yenen Vitraspor, şampiyon oldu.

Bilecik U15 Gençler Ligi şampiyonu Vitraspor olurken, şampiyonluk kupası Futbol İl Temsilcisi Engin Toku tarafından takıma teslim edildi.

Bilecik U15 Gençler Ligi 8'inci haftanın sonunda sona ererken, 20'şer puana sahip Vitraspor ve 1299 Bilecik Kulübü final maçında karşı karşıya geldi. Ligdeki karşılaşmaları 1-1 ve 0-0'lık sonuçlarla sonuçlanması üzerine, averaj farkı bulunmayan iki takım arasında oynanan final maçı ile şampiyon belirlendi. Söğüt İlçe Stadı'ndan oynanan müsabakada rakibini 4-0 yenen Vitraspor şampiyon oldu. Vitraspor, şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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