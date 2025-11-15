Vitraspor, U14 Gençler Ligi'nde 7'de 7 Yaptı

U14 Gençler Ligi 7'inci hafta geride kalırken, 7'de 7 yapan Vitraspor liderliğini sürdürdü.

U14 Gençler Ligi 6'ıncı haftasında oynan 5 müsabakada toplamda 48 gol atılırken, 4 maçı ev sahibi, 1 maçı deplasman takımı kazandı. Lider Vitraspor, Güneşspor karşısında 12-0'lık sonuçla sahadan ayrılırken, lig ikincisi 1299 Bilecik Futbol Kulübü Söğütspor karşısında 14-1'lik skorla 3 puanını hanesine yazdırdı. Osmanelispor kendi sahasında 1963 Başakspor'u 3-1 yenerken, Bilecik Futbol Akademispor deplasmanda Vezirhanspor'u 9-1 yendi. Haftanın son maçında 4 Eylül Spor kendi evinde Bozüyükspor'u 7-1 yendi. Bu sonuçlar sonrası 7'de 7 yapan Vitraspor liderliğini sürdürürken, 19 puanlı 1299 Bilecik Futbol Kulübü lideri takip etti. Bilecik Futbol Akademispor, 4 Eylül Spor ve Osmanelispor 13'er puanla bu takımları takip etti.

Öte yandan ligin 7'inci haftasında Vezirhanspor henüz puan alamazken, ligin son sırasında ter aldı. - BİLECİK