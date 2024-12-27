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Vitor Pereira, Premier Lig'e Hızlı Başladı

Vitor Pereira, Premier Lig'e Hızlı Başladı
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Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, ilk iki maçında galibiyet elde ederek Premier Lig tarihinde bu başarıyı elde eden ilk Portekizli oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktörülük görevine getirilen Vitor Pereira, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Pereira, Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde 2'de 2 yapan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta Wolverhampton ile anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta da galibiyet elde etti. İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı 2-0'lık sonuçla yendi.

Mourinho'nun ardından ilki başardı

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de 2'de 2 yaparken, bir başka başarıya da imza attı. Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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