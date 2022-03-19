Viranşehir Belediyespor Besni Akınspor'u 3-2 yendi

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - BAL liginde zirve mücadelesi eden Viranşehir Belediyespor, iki defa yenik duruma düştüğü maçta Adıyaman temsilcisi Besni Akınspor'u 3-2 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grubun güçlü ekiplerinden Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Besni Akınspor'u konuk etti. İki takım, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da takip ettikleri şüpheli araçtan açılan ateş sonucu şehit olan iki polis memuru için sahaya ' Ruhunuz Şad olsun' pankartıyla çıktı.

Yeni İlçe Stadında oynanan maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan Viranşehir Belediyespor, iki defa yenik duruma düştüğü maçtan son dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Alınan galibiyetten dolayı futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Viranşehir Kulüp Başkanı Nurettin Karakış, alınan galibiyetin inanmanın zaferi olduğunu söyledi. İki defa geriye düştükleri maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Karakış, zirve mücadelelerini sezon sonuna kadar sürdürüp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Alınan galibiyetle puanını 28'e çıkararak 2'inci sıradaki yerini koruyan ve şampiyonluk inadını sürdüren Viranşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Siverek Belediyespor'a konuk olacak. - ŞANLIURFA