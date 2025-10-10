Montella'dan Bulgaristan Maçı Öncesi Açıklamalar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella , "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. 10 mağlubiyet, 6 galibiyet olması gerekiyor. Geldiğimden bu yana birçok ilke imza atık, tarihi değiştirmek istiyoruz. Yarın yine bir ilke imza atmak isteriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Bulgaristan'ın konuğu olacak. Bu maç öncesinde Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Bulgaristan karşılaşmasına iyi çalıştıklarına vurgu yapan Vincenzo Montella, "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık, öz güvenimizle beraber ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Yeni hocalarını da biliyoruz, geçmişine de baktık, ne tarz oyun sergilediğini de gördük. Stratejiyi belirlerken her zaman yaptığımız gibi rakibin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek hareket ediyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ HOCANIN YENİ BİR HEYECAN GETİRECEĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ'

Bulgaristan'daki teknik direktör değişikliğinin olumlu etki yapmasını bekleyen Montella, "Yeni hocanın yeni bir heyecan getireceğini hepimiz biliyoruz, son bir fırsat olarak düşündüklerini de biliyoruz. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağımızı da biliyoruz. Genel olarak yetenekli oyunculardan oluşan bir kadrosu var, çok kompakt oynayan bir takım ama biz yarın ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" sözlerini sarf etti.

'YARIN YİNE BİR İLKE İMZA ATMAK İSTERİZ'

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan deplasmanındaki performansının hatırlatılması üzerine Montella, "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. 10 mağlubiyet, 6 galibiyet olması gerekiyor. Geldiğimden bu yana birçok ilke imza atık, tarihi değiştirmek istiyoruz. Yarın yine bir ilke imza atmak isteriz" sözlerini sarf etti.

'CAN UZUN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU'

Milli futbolcu Can Uzun'dan övgü dolu sözlerle bahseden İtalyan teknik adam, "Can Uzun çok iyi bir futbolcu, genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken milli takımda benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar çok inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Son 8 maçının 6'sına bizim ekipten 6 farklı göz onu seyretmeye gitti, ben de vardım aralarında. Ona olan inancımız çok büyük, o yüzden bazen bu tarz oyunlarda gazeteciler böyle başlıklar atmayı sever. Alman gazeteciler sanırım diğer oyuncularımızı es geçerek bu başlığı attılar, gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Çok fazla ofansif oyuncumuz var" dedi.

'ÇOK NEGATİF BİR MAÇTI'

6-0 mağlup olunan İspanya maçı hakkında konuşan Montella, "Çok negatif bir maçtı hepimiz adına. İlk dakikalar aslında iyi başladığımız bir maçtı yaklaşım olarak sonrasında iki gol yedikten sonra sanki inancımızı kaybettik gibi oldu, bu iyi değil. Böyle bir şeyin tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık, bu tarz sonuçlar çok can yakıcı, bu tarz sonuçları hiç sevmiyorum. Bu çok önemli bir ders oldu ama tarihimizde şöyle bir şey hatırlıyorum, 2002 Dünya Kupası öncesinde de ağır bir yenilgi gelmişti. Sonrasında milli takım muazzam bir Dünya Kupası geçirmişti. Avrupa Şampiyonası öncesinde de farklı bir skorla mağlup olmuştuk, sonrasında çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bu aslında bizim tarihimizde var, bazen bu tarz sonuçlar bizi farklı şekilde motive ediyor. Bütün çıkarılması gereken dersleri aldık, en iyisini yapmak için yarın sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Montella, gruptaki ilk iki maç için "İlk maçta kırmızı karta kadar çok doğru yönettiğimiz bir maçtı, farklı bir deplasmanda, sıcak bir ortamda çok iyi giden bir maçtı. Kırmızı karttan sonra rakip oyun üstünlüğünü aldı ama agresif ve kompakt oynayan bir takım görüntüsü verdik. Rakibe çok şans vermedik. İspanya'ya karşı ilk dakikalar haricinde zaman zaman geri dönüş sinyalleri gördük ama genel olarak beraber aynı fikirde hareket edemedik. Mesafeleri kaçırdık, zorlu bir maç oldu, ders niteliğinde oldu. Yarın önemli maçta tekrar eskisi gibi agresif, kompakt oynayan, takım ruhunu sahaya yansıtan takımı görmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini Türk vatandaşı yapmak istemesinin hatırlatılması üzerine Türk vatandaşı olmak hakkında düşüncesini paylaşan İtalyan teknik adam, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Federasyon Başkanı, sizi Türk vatandaşı yapmaktan bahsediyor. Kendinize bir isim düşündünüz mü?" sorusuna ise "Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştığımız oldu ama resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum."

UĞURCAN ÇAKIR: HER ŞEYİMİZLE BU MAÇA HAZIRIZ

Yarınki maça hazır oldukların aktaran A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır ise, "Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah yarın ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız" şeklinde konuştu.

'ŞU AN KENDİMİ FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM'

Kısa süreli sakatlığının ardından kendisini fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğini aktaran Uğurcan, "Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" sözlerini kullandı.

'VİCDANEN İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Futbolda zor süreçler olabileceğini belirten Uğurcan, "Bunun işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum, vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum, çok çalışıp mili takımda ve kendi takımımda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Futbolda da hayatta da zorlu süreçler olabiliyor, benim için de öyle bir dönem geçti. Ben her zaman en iyi yaptığım işi yapmaya, çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Benim açımdan son haftalar iyi geçti" dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun 100'üncü maçına çıkacak olması hakkında değerlendirmelerde bulunan Uğurcan Çakır, "Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu, ülkemizin en önemli ve değerli futbolculardan biri. Takım içinde lider bir oyuncu takım kaptanımız, herkesle iletişimi çok iyi. Onu lider olarak görüyoruz. Genç yaşta, daha önünde uzun seneler var. Yarın 100. maça ulaşacak inşallah. Ona sakatlıksız uzun yıllar, milli takımda rekorlar kıracak günler diliyorum. İnşallah o da bunu başarabilir. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider" sözlerini sarf etti.

'HER MAÇA AYRI AYRI BAKIYORUZ'

Uğurcan Çakır sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Her maça ayrı ayrı bakıyoruz, önümüzde yarın Bulgaristan maçı var. Her maç bir final gibi. Kendi maçlarımızı kazanıp rakibin ne yaptığına sonrasında bakalım. Birinci olmak tabii ki istiyoruz ama olamasak da ikinci olup play-off'larda şansımızı denemek istiyoruz. Günün sonunda hepimiz Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz."

Öte yandan A Milli Futbol Takımı teknik ekibi ve futbolcular basın toplantısından önce Bulgaristan maçının oynanacağı Vasil Levski Stadyumu'nu gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.