Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak, 'Evlilikler 2 taraflı olur. Ben tabii ki de düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber' dedi.

SPOR Vincenzo Montella : Lig bitince başkanla oturup konuşacağız

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak, 'Evlilikler 2 taraflı olur. Ben tabii ki de düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber' dedi.

Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, katıldığı bir spor salonunun açılışında açıklamalarda bulundu. Vincenzo Montella, Süper Lig'de tarihi bir sezon geçirdiklerini belirterek, 'Açıkçası ligdeki durumumuzdan dolayı çok mutlu ve memnunuz. 3 maç kala 4'üncülüğü garantilemiş bir takımız. Ligin kalanında 3 tane maçımız var onları da onurlandırmamız gerekiyor. O maçlar oynamamız lazım. Umarım 70 puan ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü tarihi bir sonuç aldık 4'üncü olarak. O yüzden baktığınızda o 70 puanı yakalamak da aslında güzel bir sonuç olur. Ama tabii ki de bugün bir açılışa geldik bu da Asbaşkanımız Metin Korkmaz'ın kızının, hep beraber katıldık. Bu durum size Adana Demirspor'un ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bir başarı varsa bu aile ruhundan gelen durum' diye konuştu.

Montella, gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı ile ilgili, 'Aslında evlilikler 2 taraflı olur. Ben tabii ki de düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız beraber' şeklinde konuştu.