- Vincenzo Montella : "Kendi kalitemizle onların kalitesini kırmamız gerekiyor"

DORTMUND - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz gibi ay-yıldızlı takımda da çok kaliteli futbolcuların olduğunu söyleyerek, "Kendi kalitemizle onların kalitesini kırmamız gerekiyor. Konsantrasyonumuzu, arzumuzu, isteğimizi hiçbir zaman eksik etmeden sahada olacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Topa sahip olmak istiyoruz

Yarın milli takımın topa sahip olması gerektiğine vurgu yapan Montella, bunun yanında sabırlı davranmaları gerektiğini de belirtti. Vincenzo Montella, "Biz sadece kendi performansımıza odaklanıp, ortaya koymamız gereken performansı da koyduktan sonra en iyi şekilde yapmaya çalışacağız işimizi. Çünkü çok sabırlı olmamamız gerekiyor kendi oyunumuzu ortaya koyabilmek için. Tabii ki topa da sahip olmak istiyoruz. Çünkü Portekiz sürekli topa sahip olmak istiyor ve rakip takımlar topa sahip olduğunda çok rahatsız oluyorlar" diye konuştu.

"Arda Güler'in ufak bir yorgunluğu var"

Montella, Arda Güler'in yarın oynayıp oynayamayacağı ile ilgili kararı henüz vermediğini dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Yüzdesi çok yüksek bir futbolcu şutlarda. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü, iyi futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Baştan mı sonradan mı oynaması gerektiğine beraber karar vereceğiz. İkinci maçımız. Riski de hesaplayarak ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmamız gerekiyor"

Savunmayı geliştirmeleri gerektiğine de dikkat çeken Montella, "Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmamız gerekiyor. Bunu sergileyebilmek de ofansif oyuncularımızdan başlıyor. Devamlılıkta aksiyonları beraber yapmak çok daha önemli. Bunu yapabildiğimiz takdirde defansif anlamda da beklediğiniz kadar sıkıntı yaşamayacağız. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyucularımızın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İleride bizde de sıkıntı yaşatabilecek oyuncular var" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella, İrfan Can Kahveci'nin yarın kadroda olmayacağını ve onun haricinde eksik futbolcunun bulunmadığını aktardı.

"Gerçeklere odaklanmamız gerekiyor"

Türk taraftarların Gürcistan galibiyetinden dolayı coşkulu ve mutlu olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, kendilerinin ise tüm konsantrasyonlarını yarınki maça verdiğini söyledi. Montella, "Onlar mutlu olabilirler, hayal kurabilirler ama bizler ayaklarımızı yerde tutmamız gerekiyor. Çok fazla abartırsanız gerçekliklerden uzaklaşırsınız. Gerçeklere odaklanmamız gerekiyor. İşimiz yapmak için en iyi şekilde sahada olacağız. Konsantrasyonumuzu, arzumuzu, isteğimizi hiçbir zaman eksik etmeden sahada olacağız" dedi.

"Yarının anahtarı tabii ki de kompakt oyun"

Portekiz karşısında kompakt bir futbol oynamaları gerektiğine dikkat çeken Vincenzo Montella, şöyle devam etti:

"Yarının anahtarı tabii ki de kompakt oyun, rakibe mesafe bırakmamak. Bunu kaybetmezsek maç içesinde rakipler isterlerse 3'lü stopere de dönebilir. İstiyorlarsa Polonya'nın 3'lediği bir şekilde de oynayabilirler. Zaten onların nasıl oyun kurduklarını biliyoruz. Genel olarak 3'lü şekilde oyun kuruyorlar. Biz ona göre karşılığımızı vereceğiz. Onların zaaflarını da biliyoruz. Zaaflarını kullanarak istediğimiz performansı ortaya koyacağız."

"Ülkemizde ofansif oynamadığımızı düşünüyorlar"

Portekiz Teknik Direktörü Martinez'in, Türkiye'nin ofansif oynayan bir takım olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de İtalyan teknik adam, "Rakip hocamızın söylediklerini okudum. Çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Ülkemizde şöyle bir farklık var; forvetsiz oynadığımızı yani ofansif oynamadığımızı düşünüyorlar. Bu seviyede bir hocanın bizim ne kadar ofansif olduğumuzu söylemesi beni mutlu ediyor. Onlara karşı defansif olarak daha kompakt olmamız gerekiyor. Sahanın bölgesi hiç önemli değil. Doğru mesafeleri korumamız ve bloklar arasında alan bırakmamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda istediğimiz performansı ortaya koyabileceğiz" cümlelerine yer verdi.

Montella, Portekiz gibi A Milli Takım'da da çok kaliteli futbolcuların bulunduğu belirterek, "Kendi kalitemizle onların kalitesini kırmamız gerekiyor. Onlarda da çok kalite var ama bizde de çok kalite var. Bunların üzerinde durarak kendi oyunumuz sergileyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.