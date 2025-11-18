Vincenzo Montella: İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız / Haber eklendi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella , "Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Bu maçta da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te deplasmanda İspanya'ya konuk olacak. Bu mücadele öncesinde La Cartuja Stadı'na düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanya maçının hazırlık maçı gibi geçmeyeceğini belirten Vincenzo Montella, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma, hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında buraya gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Bu maçta da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik ve daha iyi bir maç olması için de dediğim gibi daha dengeli olmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

'FUTBOLCULARIN MOTİVASYONUNUN DÜŞÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Takımdaki futbolcuların motivasyonunun düşük olmadığını dile getiren Montella, "Futbolculuk dönemime dönmem gerekirse en sevdiğim maçlar bunlar. En iyilere karşı mücadele etmek kendimi kanıtlayabilme fırsatı oluyordu. Futbolcuların motivasyonunun düşük olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda adrenalin seviyesi çok yüksek olur, kendinizi kanıtlamak istersiniz. Onlarla kora kor mücadele ettiğinizi ve iyi bir futbol oynayabildiğinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim için de kendi seviyemizi tekrardan tartmak için önemli bir maç. Biliyorsunuz ki Uluslar A Ligi'ne yükseldiğimiz için bu seviyedeki maçlara daha çok çıkacağız. Duygular, hayaller her zaman vardır. Bir futbolcumuzun kazanamayacağımızı düşünmesini düşünmek bile beni üzer. Çünkü biz ne olursa olsun çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz ve biz yapabileceklerimizi de biliyoruz. O yüzden tabii ki hepimizin içinde hayaller var, hedefler var. O doğrultuda da maçta dediğim gibi dengeli bir futbolla, kendi futbolumuzu yansıtarak tabii ki de kazanmak istiyoruz, tabii ki de bunu hayal ediyoruz ve herkesin o hayali kurduğunu da biliyoruz. O yüzden biz maça çıktığımızda kendi yaklaşımımızla, kendi hırsımızla, kendi isteğimizle ve arzularımızla beraber kendi futbolumuzla oynadığımızda kazanabileceğimizi de biliyoruz. Tabii ki de neden olmasın? Maçlar oynanmadan önce skor tahmini yapmak mantıksız bir şey. Her şey olabilir, her şey mümkün" şeklinde konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARAK İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ'

İspanya'nın kalitesinden bahseden ve ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Montella, "İspanya maçı haricinde biz bu grupta performans bazında devamlılık getirdik. İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık, geçmişte 5 maçta 15 gol atılan bir dönem var mıydı hatırlamıyorum. Grubu gördüğümüzde Gürcistan doğrudan rakibimiz olarak gözüküyordu, evimizde ve deplasmanda kazandık. Biz tabii ki de iyi bitirmek istiyoruz grubumuzu. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz dünyanın şu anda bir numarası İspanya Milli Takımı. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz, devamlılık getirmek istiyoruz" dedi.

Montella, "Sevilla'da da görev almıştınız. Yeniden burada olmak size neler hissettiriyor?" sorusuna, "Benim için çok güzel bir dönemdi. Beş ay geçirdim. Hocalık kariyerimde en büyük haksızlığı gördüğüm dönemdi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselirken Manchester United'ı elemiştik, 77 yıl sonra çeyrek finale çıkmıştık. Copa Del Rey'de de Atletico Madrid'i geçerek finale kalmıştık, finalde Barcelona'ya yenilmiştik. Sevilla takımına değer kattığımızı düşünüyorum. Birçok oyuncuyu değerlendirdik, sonra satışları gerçekleşti. Sezon sonunda öyle bir dönemden sonra kovulmak beni şaşırtmıştı, haksızlık olarak görmüştüm" cevabını verdi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım neredeyse ve her gün yeteneğine şahitlik yapıyoruz. Sadece burada değil, kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hem şu ana kadar çok gelişen bir futbolcu hem de çok gelişmeye de hala devam edebilecek birisi. Hırsıyla, yaklaşımıyla, mantalitesiyle bunu zaten her seferinde gösteriyor. Çünkü onda böyle bir potansiyel var. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Kenan, sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir futbolcu. Çok hırslı ve çok istekli. Biz genellikle solda kullanıyoruz ilk günden beri, çok memnunuz. Kenan hem dar alanda hem de geniş alanda inanılmaz işler yapabiliyor. Nereye koyarsak koyalım hücumda her zaman pozitif işler yapıyor."

'RAKAMLAR, İSPANYA'NIN DÜNYANIN EN İYİSİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'

İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendiren Montella, "Rakamlar, İspanya'nın dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor. Uluslar Ligi finalini kaybetmelerine rağmen son Avrupa şampiyonu, İspanya oldu. Seviyesi yüksek Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımlara karşı mücadele ettiğinde de kazanmaya devam eder mi bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki futbol, enstantane oyunu ve maçlar her an değişebiliyor. İspanya'nın yaklaşık 30-35 futbolcusu hemen hemen aynı seviyede. Kadroyu değiştirseler dahi aynı seviye oyunu sahaya getirebiliyorlar. O yüzden iyi bir milli takım olduğunu hepimiz biliyoruz" sözlerini sarf etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Emirhan sakatlanınca Yusuf'u düşündük çünkü daha öncesinde bizimle olan bir futbolcuydu ve takımda bir geleceğe sahip olabileceğini düşündüğümüz futbolculardan biri. Hiçbir zaman bir kulübü ya da kimseyi memnun etmek için bir karar almıyorum, milli takımımızın geleceğini düşünerek hareket ediyorum. İsak Vural, 2006 doğumlu, uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcumuz. Milli takımda da geleceğe sahip olabileceğini düşünüyoruz. Ahmed Kutucu da inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir futbolcu. Son dönemlerde kulübünde belki çok fazla oynayamıyor ama bizim metotlarımızı daha önceden görmüş ve bizimle çalışmış bir isim. Doktorumuz Aral'ın yürüyemediğini söyledi, hızlı bir şekilde bir değerlendirme yaptık. Federasyonumuzun İstanbul'da olması ve futbolcunun yakın olmasından dolayı, yani kulübü memnun etmek için değil, inandığımız bir futbolcu olduğu için... Başka bir şehirde federasyonumuz olsaydı, o şekilde hareket ederdik. Kayseri'de milli maçımız vardı, bir futbolcuya ihtiyacımız vardı, o sırada da Kayseri'den Gökhan'ı aldık. Hiç kimse bu kararımızda söylenmedi."

ZEKİ ÇELİK: PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM

Sezon başında kendine hedefler koyduğunu ve performansından memnun olduğunu dile getiren Zeki Çelik, "Sezon başlarken kendime hedefler koymuştum. Bu hedefler doğrultusunda performansımdan memnunum. Daha iyisini yapmak istiyorum. Sürekli oynadığım için de bu benim için önemli. Oynadığım futboldan da keyif alıyorum" dedi.

'YARIN ÇOK ZOR BİR KARŞILAŞMA'

İspanya ile oynanacak olan mücadelenin zorluğuna değinen milli futbolcu, "Yarın çok zor bir karşılaşma. İlk maçta kötü bir sonuç almıştık. Hatalarımızı gördük. Play-offlara kaldığımız için çok mutluyuz. Play-offlardan önce İspanya maçından olumlu bir sonuç alıp, iyi bir futbol oynayıp, oraya hazır ve odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz.

Yanımızda olmayan oyuncular, çok kaliteli oyuncular. Takımda sonuçta sadece 11 oyuncu yok. Dünya Kupası'na en az 25 kişi gideceğiz. Bence bütün oyuncular bunun fakında. Yarınki maça çok hazır ve odaklanmış bir şekilde gördüm. Kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK'

Hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu vurgulayan Zeki, "Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılmak. Gruplarda bazen zorlu rakipler de olabiliyor. İspanya'ya karşı ilk maçı kazanıp, direkt gitmekti ama olumsuz bir sonuç aldık. Play-offtan gitmek için elimizden geleni yapacağız. Son Dünya Kupası'na da play-offtan gitmiştik. Neden olmasın? Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek"diyerek sözlerini noktaladı.