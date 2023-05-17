Vincenzo Montella: 'Geri düşmemize rağmen arzu ettiğimiz 3 puana ulaştık'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karagümrük maçının ardından, yaptığı açıklamada, yedikleri gol sonrası maçı bırakmadıklarını dile getirerek, "Geri düşmemize rağmen arzu ettiğimiz 3 puana ulaştık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skor ile mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörün Vincenzo Montella, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Süper Lig'i 4. olarak bitirecek puanı aldık sayılır. Bakalım sezon sonuna kadar daha neler yapabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Maça çok iyi başladık zaten. İlk 20 dakikada farklı bir skorla öne geçebilirdik. Maçın gidişatında golü yedik. Ama geri dönüş konusunda sahada oldukça kararlı bir tavır sergiledik ve arzu ettiğimiz 3 puana ulaştık" diye konuştu.

Ligde bir sonraki hafta karşılaşacakları Beşiktaş maçı hakkında konuşan Montella, "Bizim için Beşiktaş maçı önemli bir müsabaka olacak. Biz 3 gün çalışarak hazırlanacağız. Onlar 2 hafta dinlenerek karşımıza çıkacaklar. Sezonun ikinci yarısında en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Seyir zevki yüksek bir müsabaka olacak. Umarım sahadan istediğimiz sonuç ile ayrılırız" ifadelerini kullandı.

İki İtalyan teknik adamın karşılaştığı bir maç olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "Pirlo ile karşılıklı sahada bulunmak benim için zevk. Kendisi ile hem aynı dönemde futbol oynadık hem de çok iyi bir arkadaşım. Tabii rakip teknik direktörün bir İtalyan olması ve saha kenarında serzenişlerimi anlaması her zaman işime gelen bir durum değil. Kendisi Türkiye'de iyi işler yapmak adına çaba sarf ediyor. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL