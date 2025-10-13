Vincenzo Montella: 'Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi, "İlk ve ikinci maç arasındaki farklılık da bu maçların zorluk seviyesini anlatıyor. Yarın elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak ve Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi. Montella, Berke Özer ile ilgili ise "Benim için çok büyük hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı yarın saat 21.45'te Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak. Millilerde Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli takım kampını terk eden Berke Özer ile ilgili olarak hayal kırıklığı yaşadığını belirten Montella, "Bu grubumuzda, futbolcular arasındaki her zaman aile ortamı var diyoruz ve bunu gösteriyoruz. Biz de, futbolcularımız da söylüyor. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Şunu düşünüyorum; futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Ne olursa olsun milli takım için her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek ve seçimleri yaparken maçtan maça belirlenen stratejilere göre en iyisini belirlemek. O yüzden görevimi yaparken her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik kararlar veriyoruz. Sorumluluğu futbolcuların da alması gerekiyor. Biz sorumluluk sahibi insanlar olarak buradaysak ve ülkemizin onurunu temsil ediyorsak elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız" dedi.

Berke yorumu: "Benim için çok büyük hayal kırıklığı"

Kararların teknik olduğunun altını çizen Montella, "Kadroyu belirlerken teknik kararlar veriyoruz. Yayınladığı açıklamayla teknik seçime de karşı geldiğini söylemiş oluyor. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Burada şunu yapamazsınız; kimseye haber vermeden çıkıp gitmek, terk etmek olmaması gereken şeyler. Bunu yapıyorsanız da sonuçları oluyor. Daha fazla bu konuyu uzatmayacağım, kapatmak istiyorum. Yarın final tadında maça çıkacağız uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele ediyoruz. Berke'ye ilk daveti yolladığımda 2. Lig'de Eyüpspor'da oynuyordu. Daha sonra Amerika'da iki maçta oynattım kendisini. Daha Lille'e transfer olmamıştı. O performansı sayesinde belki o fırsatı buldu. Kendi yaptığı açıklamalarda seçimlerimizin futbolcuların geldiği takımlara göre olduğunu üstü kapalı söyledi. Öyle olsaydı Amerika'daki iki maçı da oynamazdı. Benim için çok büyük hayal kırıklığı. Burada kimsenin oynama garantisi olmayan kurumdan bahsediyoruz, burası milli takım. En iyisi kimse onlar oynuyor. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Şu an oynamadığı halde de profesyonel yaklaşımı var ve herkesi destekliyor. Altını çizmek lazım; aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var; 'ben bunları yaptım' demesini isterim. Aralarındaki saygı çok önemli. Bana saygıdan önce takım arkadaşlarına olan saygı geliyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık namına yapılan her şey takdiri hak ediyor"

Tribün gelirlerinin Filistin'e bağışlanması konusunda teknik direktör Vincenzo Montella, "İnsanlık namına yapılan her şey takdiri hak ediyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki masum insanların, çocukların, yaşlıların ölümünü izliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Buradaki atmosferi hayal edebiliyorum"

Daha önce Kocaeli Stadyumu'na gelmesiyle ilgili değerlendirmesinde teknik adam, atmosferi beğendiğini kaydetti. İtalyan teknik adam, "Alışkanlıktan dolayı bütün maçları ve ligleri takip ediyoruz. Burada bir maç seyretmeye geldik ve buradaki atmosferin ne kadar sıcak olacağını hayal edebiliyorum. Gelecekte de umarım bu tarafta daha fazla maçımız olur. 2 futbolcumuz için de çok özel bir gece olacak" yorumunu yaptı.

"Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz"

Maçın zorluk seviyesine vurgu yapan ve Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istediğinin altını çizen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlk maçtan önce de söylemiştim; inanılmaz gelişen bir takımla karşılaşacağımızı söylemiştik. Yapmamız gereken şu; maçla alakalı belirli senaryolar var. Maçın başında mı yüklenecekler yoksa maçı tamamıyla oynayıp son dakikalarda mı zorlayacaklar? Farklı senaryoların hepsine hazırlığımızı yaptık. Ne kadar zorlu rakip olduğunu biliyoruz. Sahaya çıktığımızda kendi futbolumuzla, kendi hırsımızla ve inancımızla Dünya Kupası hedefine ulaşmak istiyoruz. Uzun süre oldu katılamadığımız. Bu grupta her maç zor. Son maçta da; ilk yarıda zorlandığımızı maç oldu ama ikinci yarıda yetinmemeyi seçtik. Bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz. Gol averajını da sıfırladık ki bizim için çok önemliydi. İlk ve ikinci maç arasındaki farklılık da bu maçların zorluk seviyesini anlatıyor. Yarın elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak ve Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.

"Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Rakibin zorlu olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız"

"Maçı rahat kazanır mısınız?" sorusuna ise Montella şu yanıtı verdi: "Bu tuzağa hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. Böyle bir soruyu sanki maçlar kolay geçiyormuş gibi soruyorsunuz. Ama Avrupa Şampiyonası'nı da biliyorsunuz. Sonuna kadar mücadele verilen bir maçtı ve 90+5. dakikada 3. golü attık. Geçen maçta da 3-0 üstünlüğümüz vardı ama ikinci yarıda oluşan ortamdan dolayı biliyorsunuz ki son saniyeye kadar mücadele vermek zorunda kaldık. Ne kadar zorlu rakip olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Kendi performansımızı sahada en iyi şekilde vermeye hazırlıklı olacağız." - KOCAELİ