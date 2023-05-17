Vincenzo Montella: Beşiktaş ikinci yarının en formda takımı

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Geldiği günden beri fazla katkısı olan bir oyuncu. Kendisi için mutluyum. Ön tarafta takım arkadaşlarını gol atabilecek pozisyonlara sokuyor. Bizim için mükemmel. Bize çok fazla katkısı oldu."