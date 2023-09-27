Vincenzo Montella: "Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi...

Vincenzo Montella: "Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız."