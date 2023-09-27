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Vincenzo Montella: "Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi...

Spor Haberleri

Vincenzo Montella: "Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız."

Vincenzo Montella : "Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vincenzo Montella Aile Futbol Spor Haberler

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