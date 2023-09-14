Vincent Aboubakar, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gitti

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ailesindeki sağlık sorunları sebebiyle izin alarak Fransa'ya gitti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar'ın milli takım kampından ayrıldığı ve sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL