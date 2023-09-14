Vincent Aboubakar, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gitti

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgileri dahilinde Fransa'ya gittiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz."