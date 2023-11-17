Beşiktaş'ın futbolcusu Vincent Aboubakar, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında yer aldı. Aboubakar, Trendyol Süper Lig'de forma giyen tek oyuncu olarak listede yer aldı.

Vincent Aboubakar, 2023 Afrika'nın En İyi Futbolcusu Ödülü'nün Finalistleri Arasında

Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'a da yer verildi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi.

Buna göre, Beşiktaş'ın Senegalli yıldız futbolcusu Aboubakar, listede Trendyol Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu.

Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Ahli'den Riyad Mahrez, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Sofyan Amrabat, Napoli'den Victor Osimhen ve Frank Anguissa, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri, Al-Hilal'den Yassine Bounou, finale kalan diğer futbolcular oldu.