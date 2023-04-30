Vincent Abobubakar: 'Galatasaray ligde avantajlı ama kimse ne olacağını bilemez'

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, alınan galibiyet ile ligde dengelerin değiştiğini söyleyerek, "Galatasaray ligde avantajlı ama kimse ne olacağını bilemez" dedi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, alınan galibiyet ile ligde dengelerin değiştiğini söyleyerek, "Galatasaray ligde avantajlı ama kimse ne olacağını bilemez" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız santrforu Vincent Aboubakar, "Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta gerçekten çok iyi çalıştık. Çok iyi hazırlandık bu mücadeleye, çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir zafer kazandık. Ailemiz için buradaki taraftarlar için, onlara çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek oldular bugün. Ekip olarak sahada kalbimizle oynadık. Beşiktaş'ı seven Beşiktaş'ı tutan herkese hediye ediyorum bu galibiyeti" dedi.

Kazanılan 3 puan sonrası ligde değişen dengeler hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Aboubakar, "Tabii ki Galatasaray'ın şuan bariz bir puan avantajı var. Ama kimse ne olacağını bilemez. Bizim odak noktamız bu şekilde oynayıp kazanmaya devam etmek. Sonunda ne olur kimse bilemez. Şuan biz çok iyi gidiyoruz, devam edeceğiz ve sezonu böyle bitireceğiz" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takıma karşı ilk golünü attığını dile getiren Kamerunlu oyuncu, "İlk kez Galatasaray'a karşı bir golüm oldu. Zaten maçtan önce atmam gerekiyordu diye bir düşündüm ve attım. Önemli olan tabii ki burada zafer kazanmaktı. Görüyorsunuz böyle galibiyet alınca, her şey çok iyi oluyor. Taraftarlar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz ve bu mutluluğu devam ettirmek istiyoruz, herkese ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçta attığı golün Cristiano Ronaldo gollerine benzetilmesi üzerine Aboubakar "Gerçek Ronaldo başka bir seviye, o çok farklı güçlü bir seviye, ben gol attığım için takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bugün gol atacağımı ve kazanacağımızı biliyordum. Bildiğim için bu şekilde davrandım" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan ve uzun süre tedavi gördükten sonra hayati tehlikeyi atlatan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ersen Martin, tekerlekli sandalye ile stadyuma geldi. Mücadelenin ardından futbolcuların çıkış noktasına gelen Ersen Martin ile iki takımın futbolcuları yakından ilgilendi. - İSTANBUL

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023