Villarreal ile Barcelona'nın Miami Maçı İptal Edildi

Güncelleme:
İspanyol ekipleri Villarreal ve Barcelona arasında ABD'nin Miami kentinde planlanan lig maçı belirsizlikler nedeniyle iptal edildi. LaLiga, projenin hayata geçirilememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

İspanyol ekipleri Villarreal ile Barcelona arasındaki lig maçının ABD'nin Miami kentinde oynanması planı belirsizlikler nedeniyle iptal edildi.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, "LaLiga, İspanyol futbolunun uluslararası genişlemesi için tarihi ve eşi benzeri görülmemiş bir fırsatı temsil eden bu projenin hayata geçirilemeyecek olmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır." denildi.

Organizatör Relevent Sports ise etkinliği düzenlemek için yeterli zaman kalmadığını ve maç onaylanmadan bilet satışına başlamanın sorumsuzluk olacağını belirtti.

UEFA, kısa bir süre önce lig maçlarının yurt dışında oynamasına "istisnai" olarak onay vermişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
