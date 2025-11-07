Haberler

Viktoria Plzen ve Fenerbahçe İlk Yarısında Golsüz Beraberlik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada her iki takımın savunmaları dikkate değer performans sergileyerek, birçok gol pozisyonunu engelledi.

Stat: Mesta

Hakemler: Allard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder (Hollanda)

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic, Cerv, Valenta, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri

Sarı kartlar: Dk. 23 Alvarez, Dk. 44 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe ), Dk. 35 Valenta (Viktoria Plzen)

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Viktoria Plzen- Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada Viktoria Plzen atağında sol kanatta topla buluşan Adu, ceza sahası önündeki Ladra'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Szymanski'nin pasında topla buluşan Talisca, bekletmeden atağa katılan Semedo'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Ladra kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Paluska kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

30. dakikada Viktoria Plzen tehlikeli geldi. İsmail Yüksek'in kaptırdığı topu alan Ladra, Adu'ya pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcu, Skriniar'dan sıyrılıp yakın mesafeden plase bir vuruş denedi, kaleci Ederson iyi yer tutarak gole engel oldu.

40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmadan atılan pasla orta alanda topla buluşan Talisca, defansın arkasına sarkan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ancak kaleci Jedlicka, bu pozisyonda başarılıydı.

45. dakikada Suare'nin kullandığı kornerde ön direkte Adu kafayı vurdu, Ederson'un uzaklaştırdığı top Dweh'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ederson bir kez daha gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.