Viktoria Plzen Teknik Direktörü Hysky: 'Takımım %100 iyi bir maç çıkardı'

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Martin Hysky, takımının cesur bir performans sergilediğini ve birçok gol fırsatı bulduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında Viktoria Plzen, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Viktoria Plzen Teknik Direktörü Martin Hysky açıklamalarda bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Martin Hysky, "Takımım yüzde 100 çok iyi bir maç çıkardı. Ofansif olarak üstün oynadık. Yüksek pres sayesinde birçok gol şansı oluşturduk ama son raddede bunları gole çeviremedik. Ederson iyi bir maç çıkardı, bir de direkten dönen topumuz var. Cesur bir performans sergiledik. Taraftarlarımızın iyi bir futbol izlediklerine inanıyorum ve takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

'SON ANDA BÖYLE BİR PENALTI ACI BİR KARAR OLURDU'

Penaltı pozisyonunda karşılaşmanın hakemi Allard Lindhout'un doğru karar verdiğini ifade eden Hysky, "Başta emin değildim ancak daha sonra izlediğimde hakemin haklı bir karar verdiğine kanaat getirdim. Önce faul bizim oyuncumuza yapılmıştı, rakip nerdeyse formasını çıkarıyordu üzerinden. Bu sebeple doğru karar olduğuna inanıyorum. Son anda böyle bir penaltı acı bir karar olurdu. Çok aktif oynadık, çok korner kullandık ama bunları gole çeviremedik" ifadelerinde bulundu.

'TEDESCO BİZİ ŞAŞIRTTI'

Domenico Tedesco'nun oyuncu tercihlerinden dolayı kendisini şaşırttığını dile getiren 50 yaşındaki teknik adam, "Stoperlerimiz çok iyi oynadı. Orta saha üçlüsü inanılmazdı. Çok zor topları iyi karşıladılar ve oyunu hızlandırdılar. Bu yoğun tempoya 90 dakika dayanmak zor. Tedesco bizi şaşırttı. Son maçlarda çok oyuncu değiştirmemişti, bugün daha çok oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe çok üst düzey takım. Bir teknik direktörün temel 11'in dışında böyle oyunculara sahip olması büyük avantaj" dedi.

Karşılaşma öncesi Çekya ekibinin açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartına ilişkin teknik direktör Martin Hysky'e sorulan soruda Viktoria Plzen'in medya sorumlusu Vaclav Hanzlik araya girerek, "Bu birebir "Aslan Asker Şvayk" kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
