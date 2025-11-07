Haberler

Viktoria Plzen Teknik Direktörü Hysky: 'Golsüz Beraberlikte Performansımızdan Gurur Duyuyorum'

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan maçta golsüz berabere kalan Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, takımının performansını övdü ve birçok gol şansı bulmalarına rağmen bunları gole çeviremediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Mesta Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hysky, takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

Takımının tüm gücünü kullandığını aktaran Hysky, "Takımım yüzde yüz çok iyi bir maç çıkardı. Ofansif olarak üstün oynadık, yüksek pres sayesinde birçok gol şansı oluşturduk ama son raddede bunları gole çeviremedik. Ederson iyi bir maç çıkardı, bir de direkten dönen topumuz var. Cesur bir performans sergiledik. Taraftarlarımızın iyi bir futbol izlediklerine inanıyorum ve takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonunda hakemin doğru karar verdiğini dile getiren Hysky, şöyle devam etti:

"Başta emin değildim ancak daha sonra izlediğimde hakemin haklı bir karar verdiğine kanaat getirdim. Önce faul bizim oyuncumuza yapılmıştı, rakip nerdeyse formasını çıkarıyordu üzerinden. Bu sebeple doğru karar olduğuna inanıyorum. Son anda böyle bir penaltı acı bir karar olurdu. Çok aktif oynadık, çok korner kullandık ama bunları gole çeviremedik."

Çok üstün bir performans ortaya koyduklarını anlatan Hysky, "Stoperlerimiz çok iyi oynadı. Orta saha üçlüsü inanılmazdı. Çok zor topları iyi karşıladılar ve oyunu hızlandırdılar. Bu yoğun tempoya 90 dakika dayanmak zor. Tedesco bizi şaşırttı, son maçlarda çok oyuncu değiştirmemişti bugün daha çok oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe çok üst düzey takım. Bir teknik direktörün temel 11'in dışında böyle oyunculara sahip olması büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Ev sahibi kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, maç öncesinde açılan "Türklerle savaşmak gerekir" pankartına ilişkin teknik direktöre sorulan soruda araya girerek, şu yanıtı verdi:

"Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum."

