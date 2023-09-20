Vietnam Olimpiyat Komitesi Hangzhou Asya Oyunları'na Tam Desteğini Yineledi

Vietnam Olimpiyat Komitesi, Hangzhou Asya Oyunları hakkında sosyal medyada dolaşan uydurma bir video haberin doğru olmadığını açıkladı. Komite, Asya Olimpiyat Konseyi'ne ve oyunların organizatörlerine tam destek verdiklerini belirtti.

HANGZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Vietnam Olimpiyat Komitesi, Hangzhou Asya Oyunları hakkında sosyal medyada dolaşan bir video haberin uydurma olduğunu açıklayarak oyunların organizatörlerine ve Asya Olimpiyat Konseyi'ne tam desteğini yineledi.

WeChat adlı sosyal medya platformunda dolaşan video haberde, Vietnam erkek futbol takımına antrenman için standart altı bir saha verildiği ve bu yüzden çok sayıda oyuncunun sakatlandığı iddia ediliyor.

Haber, Hangzhou'da düzenlenecek 19. Asya Oyunları'na katılacak Vietnam heyetinin başkanı Dang Ha Viet tarafından yalanlandı.

Aynı zamanda Vietnam Spor İdaresi Başkanı ve Vietnam Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı da olan Dr. Dang, "Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi'nin takımımıza yönelik hazırlıklarına ilişkin WeChat sosyal medya platformunda ortaya çıkan bir videoda olumsuz bir içerik yayımlandığını fark ettik" dedi.

Dang, "Vietnam spor birliği olarak bu videonun, Asya Oyunları ve Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi konusundaki görüşümüzü temsil etmediğini yeniden teyit etmek isteriz. Vietnam Olimpiyat Komitesi ve Vietnam spor birliği, Asya Olimpiyat Konseyi ve Hangzhou Asya Oyunları Organizasyon Komitesi'ni tam olarak desteklemektedir. Bizler sıcak bir konukseverlikle karşılandık" diye ekledi.