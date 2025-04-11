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Victor Osimhen, Süper Lig'de 21. Golünü Attı

Victor Osimhen, Süper Lig'de 21. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti ve toplamda 29 gole ulaştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçında kaydettiği golle Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın, Samsunspor'a konuk olduğu müsabakada sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Toplam gol sayısını 29'a çıkardı

Gol krallığı yarışında zirvede olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 21 yaptı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 29'a çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 74. dakikada yerini Alvaro Morata'ya bıraktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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