Victor Osimhen Sağlık Kontrolüne Alınacak

Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımındaki sakatlığının ardından İstanbul'a dönecek ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun durumu, Galatasaray teknik heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY forması giyen Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı son sakatlığın ardından yeniden gündeme oturdu. 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönüşünde detaylı bir sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı kritik karşılaşmada ilk 45 dakikada sahada kalan Osimhen, devre arasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınmıştı. Milli takım teknik heyeti, oyuncunun hamstring bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıklamıştı.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Osimhen'in sahadan çıkmasının ardından yapılan ilk kontrollerde sakatlığın ciddi olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Ancak kesin tanı için ileri tetkiklerin gerektiği ifade edildi. Galatasaray cephesinden ise oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Kulüp doktorlarının, Osimhen'in İstanbul'a dönmesiyle birlikte geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, oyuncunun tedavi süreci hakkında resmi açıklamanın ancak bu kontrollerden sonra yapılacağını aktardı.

ESKİ SAKATLIĞI DA GÜNDEMDE

Victor Osimhen'in milli takım kampı öncesindeki son sakatlığının, bileğine aldığı darbe sonucu oluştuğu biliniyordu. Bu nedenle Galatasaray sağlık kurulu, oyuncunun yeni adale sakatlığının önceki darbeyle bağlantılı olmadığını yenş bir durum olduğunu söyledi. Galatasaraylı taraftarlar ise özellikle ligde ve Avrupa'da kritik karşılaşmaların yaklaşması nedeniyle oyuncunun son durumunu merakla takip ediyor. Yapılacak kontroller sonrası Osimhen'in sahalara dönüş süresinin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
