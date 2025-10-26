Haberler

Victor Osimhen: Okan Buruk ile Çalışmak Büyük Bir Fırsat

Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile çalışma fırsatını değerlendirdi. Osimhen, Buruk'un efsanevi geçmişine ve oyuncuları motive etme yeteneğine vurgu yaptı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile çalışmanın harika bir fırsat olduğunu söyledi.

Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi RAMS Park'ta 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşmasıyla ilgili konuşan Osimhen, "Bu benim için çok güzel bir şey. Okan Buruk, oyuncu olarak çok büyük bir efsane. Şimdi de teknik direktör olarak güzel işler yapıyor. Onun gibi biriyle çalışmak, gerçekten çok büyük bir fırsat. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Saha içinde ve dışında bize çok saygılı. Oyuncularını nasıl motive edeceğini biliyor. Her oyuncu, en iyisini vermek için çabalıyor. Bu durum da takımın devamını getirebilmesi için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Ajax maçlarını değerlendiren Osimhen, "Trabzonspor ve Ajax'a çok saygı duyuyorum. Harika oyunculara sahipler. Harika takımlar. Fakat öncesinde de söylediğim gibi dünyadaki tüm takımları yenecek kaliteye sahibiz. Onlar için hazırız. Kolay maçlara çıkmayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
