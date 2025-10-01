Victor Osimhen, Liverpool Maçında Galatasaray'ın Tek Golünü Attı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında penaltıdan gol atarak takımının 1-0 öne geçmesini sağladı. Bu, Osimhen'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu ve toplam gol sayısını 3'e çıkardı.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool maçıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk, toplamda da 3. golünü kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi.
Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.
Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL
