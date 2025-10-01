Haberler

Victor Osimhen, Liverpool Maçında Galatasaray'ın Tek Golünü Attı

Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında penaltıdan gol atarak takımının 1-0 öne geçmesini sağladı. Bu, Osimhen'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu ve toplam gol sayısını 3'e çıkardı.

Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.

Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
