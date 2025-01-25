Victor Osimhen, Konyaspor'a Gol Attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki 12. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 22. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimehen, meşin yuvarlağı kaleci Jakub Slowik'in sağ tarafından ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL