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Victor Osimhen, Konyaspor'a Gol Attı

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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Osimhen, maçta kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki 12. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 22. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimehen, meşin yuvarlağı kaleci Jakub Slowik'in sağ tarafından ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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