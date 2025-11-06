Victor Osimhen, Galatasaray Tarihinde En Golcü 5. Yabancı Oyuncu Oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 5. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin dördüncü haftasında dün Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray'ın gollerini kaydeden Osimhen, önemli bir istatistiğe daha imza attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 52. resmi maçına çıkan Osimhen, dün yaptığı "hat trick" ile Galatasaray'da toplamda 46 gole ulaştı. Nijeryalı santrfor, bu alanda 45 gol atan Wesley Sneijder'i geçerek, kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular arasında ilk 5'e girdi.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi??????? 72, Mauro Icardi 67, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığında en üst sırada

Victor Osimhen, attığı 6 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığında en üst sırada yer alıyor.

Bu sezon organizasyonda İngiltere temsilcisi Liverpool'un 1, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in 2 ve Ajax'ın 3 kez filelerini havalandıran Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında en çok gol atan oyuncu olarak öne çıkıyor.

Nijeryalı santrforu bu alanda beşer gole sahip Real Madridli Kylian Mbappe, Bayern Münihli Harry Kane ve Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü attı

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 gole ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, 10. Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan 9 müsabakada 9 kez fileleri havalandıran Osimhen, 10. müsabakayı 3 golle kapatarak toplamda 12 gole ulaştı.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geçti. Nijeryalı yıldız, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte bu alanda zirvede yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez "maçın en iyi oyuncusu" seçildi

Victor Osimhen, bu sezon arka arkaya çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da "maçın en iyi oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Nijeryalı golcü, etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında "maçın en iyi oyuncusu" oldu.

Üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol attı

Ajax karşısında 3 kez rakip ağları sarsan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçının tamamında rakip fileleri havalandıran Osimhen, bu süreçte 12 gol kaydetti.

Osimhen, Avrupa kupalarında ilk kez "hat trick" yaptı

Victor Osimhen, dün Ajax karşısında 3 gol atarak, kariyerinde bir ilke daha imza attı.

Nijeryalı santrfor, Hollanda ekibine karşı gösterdiği performansla kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk "hat trick"ini yaptı.

Ayrıca Osimhen, 2012-2013 senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa'da Galatasaray formasıyla "hat trick" yapan ilk oyuncu oldu.

Bu sezon 9 gole ulaştı

Osimhen, bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı santrfor, 8'i Trendyol Süper Lig ve 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 11 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de de 3 kez rakip ağları sarstı.