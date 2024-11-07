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Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarlarıyla 3'lü Çekti

Victor Osimhen, Galatasaray Taraftarlarıyla 3'lü Çekti
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ettikten sonra futbolcular galibiyeti kutladı. İki gol atan Victor Osimhen, taraftarların isteği üzerine 3'lü poz vererek sevinçlerini paylaştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Tottenham maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği İngiliz temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren sarı-kırmızılılar, taraftarlarla beraber marşlar söyledi.

Ayrıca müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen de, taraftarların isteğini kırmadı ve kale arkasındaki tribünlere karşı 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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