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Victor Osimhen, Galatasaray ile Gol Sayısını 31'e Çıkardı

Victor Osimhen, Galatasaray ile Gol Sayısını 31'e Çıkardı
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor ile oynanan maçta 3. golü atarak bu sezonki gol sayısını 31'e yükseltti ve 2022-2023 sezonundaki en golcü sezonunu tekrar etmiş oldu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve 2022-2023 sezonunda Napoli'deki en golcü sezonunu tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti. Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen yerini 76. dakikada Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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