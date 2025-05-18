Victor Osimhen, Galatasaray ile 36. Golünü Attı

Victor Osimhen, Galatasaray ile 36. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kayserispor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkararak gol krallığı yarışında zirvede kalmaya devam etti. Bu sezon toplamda 36 gol atan Osimhen, Türkiye'de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kayserispor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 25, toplamda 36. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı. Müsabakanın 26. dakikasında Gabriel Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 golü bulunan Osimhen bu sezonki toplam sayısını da 36 yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu aynı zamanda Türkiye'de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi.

Öte yandan golün anonsunu Osimhen'in kızı yaptı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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