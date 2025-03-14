Victor Osimhen, Galatasaray'da İlk Hat-Trick'ini Yaptı ve Gol Krallığında Zirveye Yerleşti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de gol sayısını 20'ye çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti. Osimhen ayrıca sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 3 gol kaydetti. Müsabakanın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte iyi takip eden Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in getirdiği topu kale önünde ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yunus Akgün'ün pasıyla bu sefer ceza sahası içi sol tarafında topu alan Nijeryalı futbolcunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

Sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı

Victor Osimhen, böylece sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 20 yaptı ve krallık yarışında 18 gollü Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'i geçerek, ilk sıraya yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 golü olan Nijeryalı futbolcu bu sezonki toplam gol sayısını da 26'ya çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 68. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı. - İSTANBUL