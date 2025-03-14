Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum

Şam-YPG anlaşmasıyla ilgili Bakan Fidan'dan çarpıcı uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi

Victor Osimhen, Galatasaray'da İlk Hat-Trick'ini Yaptı ve Gol Krallığında Zirveye Yerleşti

Victor Osimhen, Galatasaray'da İlk Hat-Trick'ini Yaptı ve Gol Krallığında Zirveye Yerleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor karşısında 3 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında liderliğe yükseldi. Osimhen, Galatasaray'daki ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de gol sayısını 20'ye çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti. Osimhen ayrıca sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 3 gol kaydetti. Müsabakanın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte iyi takip eden Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in getirdiği topu kale önünde ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yunus Akgün'ün pasıyla bu sefer ceza sahası içi sol tarafında topu alan Nijeryalı futbolcunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

Sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı

Victor Osimhen, böylece sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 20 yaptı ve krallık yarışında 18 gollü Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'i geçerek, ilk sıraya yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 golü olan Nijeryalı futbolcu bu sezonki toplam gol sayısını da 26'ya çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 68. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
img

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
img

Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı

Yoldan geçen kadınlara bakıp yaptıkları mide bulandırdı
Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.