Haberler

Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkardı

Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 17'ye çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon toplamda 17. kez fileleri havalandırdı. 10 golünü Süper Lig'de, 7'sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla bu sezonki 17. gol sevincini yaşadı. Osimhen, bu gollerin 10'unu Trendyol Süper Lig'de, 7'sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların üçüncü golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 83. dakikasında Alanyaspor kalecisi Paulo Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası içinde Victor'u geçip, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 10. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 17'ye çıkardı. Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Müsabakaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler